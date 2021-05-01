Евросоюз и Великобритания окончательно завершили Brexit

Евросоюз (ЕС) и Великобритания окончательно завершили все формальности по выходу королевства из состава сообщества (Brexit), ратифицировав соглашение о торговле и сотрудничестве. Документ вступил в силу в полночь 1 мая по брюссельскому времени (1:00 по Москве). Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение, позволяющее Лондону и Брюсселю продолжать торговлю без пошлин и квот, действовало во временном режиме с 1 января по 30 апреля.

Как заявили в Совете ЕС, заключение соглашения «придаст правовую определенность новым отношениям» между сторонами в интересах граждан и бизнеса. Там добавили, что «ценят Великобританию как хорошего соседа, старого союзника и важного партнера».

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. Стороны договорились о переходном периоде до конца года, во время которого в Соединенном Королевстве продолжила действовать большая часть законов ЕС. Если бы Лондон и Брюссель не успели заключить новое соглашение о торговле до конца декабря 2020 года, Великобритания перестала бы быть частью общего европейского рынка, что привело бы к введению таможенных границ между страной и ЕС.