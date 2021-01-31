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Макрон призвал Британию определиться с союзником

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Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Великобритания должна определиться со своей внешней политикой и не пытаться одновременно записаться в ближайшие союзники и Европейского союза (ЕС), и США. Об этом сообщает The Guardian.

«Какой курс выберет Великобритания? Она не может быть лучшим союзником США, и лучшим союзником ЕС, и новым Сингапуром», — подчеркнул Макрон. По его словам, у него сложилось впечатление, что власти Британии обещают своим гражданам сразу все.

Французский лидер добавил, что если Лондон выберет курс на трансатлантическую политику, ему придется дать разъяснения ЕС, так как это будет означать расхождение с правилами Европейского союза в рыночной сфере.

Макрон отметил, что Франция и Великобритания остаются союзниками. «Хотелось бы хороших, мирных отношений. <...> Мы остаемся союзниками. История и география не меняются, поэтому я не думаю, что судьба британского народа отлична от нашей», — сказал политик.

В декабре Великобритания и Евросоюз достигли соглашения об условиях Brexit, благодаря которому Лондон и Брюссель смогут окончательно оформить «развод», в том числе в экономической части. Сторонам удалось согласовать все основные аспекты отношений после 31 декабря, когда истечет срок переходного периода. Одним из главных документов в рамках общего соглашения стал договор о торговле, который предусматривает обоюдное отсутствие пошлин и квот.

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