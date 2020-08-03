Лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм умер в Ирландии

Лауреат Нобелевской премии мира, один из основателей Социал-демократической и лейбористской партии (СДЛП) Джон Хьюм умер в Ирландии. Об этом сообщается в Twitter партии.

Ему было 83 года. «Мы все живем в той Ирландии, какой он себе ее представлял — мирной, вольной самостоятельно выбирать собственную судьбу», — говорится в записи СДЛП.

Джон Хьюм получил Нобелевскую премию мира в 1998-м вместе с лидером Ольстерской юнионистской партии Дэвидом Тримблом. Они были удостоены награды «за усилия по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии».

Речь идет о Белфастском соглашении (также известно как соглашение Страстной пятницы) 1998-го года. Его заключили именно благодаря усилиям Хьюма и Тримбла. Документ позволил урегулировать конфликт в Ирландии и воссоздать орган, выполняющий функции местного парламента — Североирландскую Ассамблею. Мирный договор между Великобританией и Ирландией положил конец многолетнему вооруженному противостоянию британский властей и местных националистических радикальных группировок.

Конфликт в Северной Ирландии продолжался несколько десятков лет, с 1960-х годов. Боевики Ирландской республиканской армии (ИРА) нападали на военных Великобритании и совершали теракты, между католиками и протестантами были жестокие столкновения. Жертвами конфликта стали более 3,5 тысячи человек, из них 1,7 тысячи — гражданские лица.

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