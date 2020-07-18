Умер конгрессмен США и известный борец за права чернокожих

Член палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия, известней борец за права чернокожего населения Джон Льюис скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, передает CNN.

«Сегодня Америка оплакивает потерю одного из величайших героев американской истории, который был совестью Конгресса», — сказано в сообщении Пелоси.

В декабре 2019 года у политика диагностировали рак поджелудочной железы на последней стадии, однако он пообещал продолжать представлять в Конгрессе свой округ.

В 2010 году тогдашний президент Барак Обама вручил Льюису медаль Свободы. В сообщении Белого дома он именовался героем Америки и титаном правозащитного движения.

Льюис считался одним из наиболее видных борцов за права темнокожего населения и лидером движения за гражданские права. Он был одним из организаторов знаменитого марша на Вашингтон, который провел в 1963 году Мартин Лютер Кинг. В Конгресс он впервые прошел в 1987 году и с тех пор 17 раз подряд занимал эту выборную должность.

Только важное и интересное — у нас в Facebook



