Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп пожелал действующему главе государства Джо Байдену не заснуть на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Удачи на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания», — заявил он.

Трамп обозвал Байдена «сонным» во время предвыборной кампании 2020 года. Позднее он решил найти новое обидное прозвище своему оппоненту, так как его команда пришла к выводу, что «сонный Джо» не работает на антирейтинг конкурента. В частности, Трамп захотел закрепить в сознании американцев образ Байдена как человека, якобы страдающего маразмом.

Ранее жена Байдена Джилл рассказала о его чрезмерной подготовке к встрече с Путиным. Также она рассказала о любви Байдена к внешней политике: перед встречами на высшем уровне он готовится неделями. 8 июня официальный представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что к встрече с Путиным Байден «готовился 50 лет».

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.