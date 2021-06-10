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Путин прибудет на саммит с Байденом в день переговоров

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Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибудет в Женеву на саммит с лидером США Джо Байденом непосредственно в день переговоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

В ходе беседы с журналистами Пескову задали вопрос, планирует ли Путин прилететь в Швейцарию накануне саммита или непосредственно в день встречи. «В день переговоров», — ответил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что саммит Путина с его американским коллегой Байденом пройдет в Женеве на вилле La Grange. При этом ранее в качестве места для переговоров двух лидеров рассматривали отель Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives, расположенный в том же парке, что и вилла.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что кибербезопасность станет одной из тем переговоров. Однако Байден усомнился, что сможет достичь взаимопонимания с российским лидером по вопросам кибербезопасности.

Тем временем в МИД России выразили надежду, что одним из решений, принятых на встрече Путина и Байдена, может быть возвращение послов России и США в местные диппредставительства.

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