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Директор ЦРУ подготовил Байдена к встрече с Путиным

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс подготовил американского президента Джо Байдена к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Time.

Основная подготовка к саммиту проходила на ежедневных брифингах американской разведки. Издание отмечает, что Бернс выступает за возвращение курса на сдерживание Москвы, как в ходе холодной войны. Ожидается, что американский лидер будет вести переговоры с Путиным с позиции силы. Однако его главная цель — снижение напряженности в отношениях и достижение предсказуемости в действиях сторон.

Бернс работал на американского госсекретаря Джеймса Бейкера во времена распада Советского Союза, а также был послом США в Москве с 2005 по 2008 год.

8 июня официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что к встрече с Путиным Байден «готовился 50 лет». В ответ член Совета Федерации Алексей Пушков понадеялся, что опыт позволит американскому лидеру «не пытаться навязать коллеге свои условия».

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве на вилле La Grange. Лидеры обсудят кибербезопасность, контроль над вооружениями, ситуацию на Украине и в Белоруссии и другие темы.

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