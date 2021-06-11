Байдену предрекли попадание в ловушку России

Укрепление общих интересов России и Германии после запуска газопровода «Северный поток-2» создаст прямую военную угрозу для Европы и стран НАТО. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, его слова передает Rzeczpospolita.

Дипломат заявил, что проект газопровода изначально отвечал планам Москвы по разрушению единства Запада. Он отметил, что Германия уже попалась в «ловушку» российских властей, и предрек администрации президента США Джо Байдена попадание туда же.

Рау подчеркнул, что Берлин пожертвовал ценностями свободного мира и европейской безопасности ради сотрудничества с Россией. При этом Москва «проводит агрессивную политику» с использованием вооруженных нападений, шантажа и угроз в отношении своих соседей. По словам министра, «Северный поток-2» только усилит позиции российской стороны на международной арене и ослабит страны Североатлантического альянса.

Польша неоднократно делилась опасениями по поводу проекта. Так, 8 июня стало известно о желании польских властей провести консультации с Байденом. Увидеться с американским политиком Варшава хочет раньше, чем это сделает российский президент Владимир Путин на саммите 16 июня.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начнут заполнять газом уже 11 июня.