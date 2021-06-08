В Польше захотели увидеть Байдена раньше Путина из-за «Северного потока-2»

Польша настаивает на проведении консультаций между своими высокопоставленными чиновниками и американским президентом Джо Байденом из-за беспокойства, связанного с газопроводом «Северный поток-2». Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на свои источники.

Увидеться с Байденом планируют раньше, чем это сделает российский президент Владимир Путин на саммите 16 июня. По словам источников, в Варшаве недовольны тем, что американский лидер фактически пренебрег консультациями с партнерами из Европы. В частности, Польша считает важным обсудить «Северный поток-2».

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«Американский президент не предупредил ни Польшу, ни Украину о том, что больше не намерен блокировать строительство газопровода. Но возможностей для консультаций было много», — говорится в сообщении.

Опасения Польши по поводу того, что завершение проекта угрожает Евросоюзу, звучали еще в мае. В республике опасаются, что после запуска газопровода Германия попадет в зависимость от российских поставок газа, что приведет к влиянию России на политику и экономику ЕС.

В конце мая Байден говорил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. До этого Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2».

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