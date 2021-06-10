Захарова заявила о поражении США в «грязной игре» против «Северного потока-2»

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отказ США от санкций против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG и заявила, что считает это проигрышем Вашингтона. Так она ответила на вопрос корреспондента «Ленты.ру» во время брифинга.

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«Не понимаем заявлений о необходимости поиска путей "смягчения серьезных негативных последствий" от эксплуатации газопровода. Любые рассуждения на эту тему подразумевают либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что не понимает, для кого это могло обернуться негативными последствиями. По ее мнению, такие заявления говорят о поражении Вашингтона в «грязной игре» против газопровода. При этом Москва считает, что проект не оказал никакого негативного эффекта на страны европейского континента.

В конце мая Байден говорил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. До этого Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2».

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