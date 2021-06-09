Мир
 
Последние новости
В суде по делу МН17 обнародовали переговоры полевых командиров ДНР о «Буке»
Москвичам пообещали меньше дождей и потепление 
МИД рассказал о перспективах работы России и США
Елизавета II лично одобрила имя новорожденной дочери принца Гарри
Польша понадеялась на «перестройку» в Белоруссии после санкций
Шойгу пошутил над неуверенностью российского губернатора
В бедных странах увидели угрозу для климата
Турист пытался провезти наркотики под видом бананов и попался в аэропорту
УЕФА отстранил российского футбольного судью от работы на десять лет
В российском регионе погибли миллионы пчел
Новости партнеров
Прослушать новость

Польша разочаровалась отсутствием санкций США против «Северного потока-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

Польша разочаровалась отсутствием санкций США против газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью изданию Newsweek.

«Американская администрация изменила свое мнение [по санкциям], потому что поддалась ложной надежде, будто это улучшит ее отношения с ЕС. Что ж, Германия — это не ЕС. Германия — это Германия, и у нее есть свои интересы, которые согласуются с интересами России», — рассказал политик.

По мнению Моравецкого, решение Вашингтона не вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига ошибочно.

8 июня сообщалось, что Польша настаивает на проведении консультаций между своими высокопоставленными чиновниками и американским президентом Джо Байденом из-за беспокойства, связанного с газопроводом. Увидеться с американским политиком Варшава хочет раньше российского президента Владимира Путина на саммите 16 июня.

В конце мая Байден говорил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. До этого Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Exclusive: Polish Prime Minister Morawiecki on Threats Posed by Russia, China—and Big Tech
Польша обсудит свою независимость от «Газпрома» с НАТО
В Польше захотели увидеть Байдена раньше Путина из-за «Северного потока-2»
Пушков дал совет Киеву и Варшаве насчет «Северного потока-2»