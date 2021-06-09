Польша разочаровалась отсутствием санкций США против «Северного потока-2»

Польша разочаровалась отсутствием санкций США против газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью изданию Newsweek.

«Американская администрация изменила свое мнение [по санкциям], потому что поддалась ложной надежде, будто это улучшит ее отношения с ЕС. Что ж, Германия — это не ЕС. Германия — это Германия, и у нее есть свои интересы, которые согласуются с интересами России», — рассказал политик.

Материалы по теме Есть контакт. Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран? «Интересы украинцев в расчет не принимаются» США отправляют военные корабли в Черное море. Чего ждут на Западе от обострения в Донбассе?

По мнению Моравецкого, решение Вашингтона не вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига ошибочно.

8 июня сообщалось, что Польша настаивает на проведении консультаций между своими высокопоставленными чиновниками и американским президентом Джо Байденом из-за беспокойства, связанного с газопроводом. Увидеться с американским политиком Варшава хочет раньше российского президента Владимира Путина на саммите 16 июня.

В конце мая Байден говорил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. До этого Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться