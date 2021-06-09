Польша обсудит свою независимость от «Газпрома» с НАТО

Польский президент Анджей Дуда обсудит на предстоящем саммите НАТО приостановку строительства газопровода Baltic Pipe, по которому планируется транспортировка норвежского природного газа через Данию в Польшу. Об этом сообщает Polskie Radio.

Отмечается, что запуск газопровода обеспечит независимость Варшавы от «Газпрома». По данным Polskie Radio, власти страны ожидают прояснения ситуации с Baltic Pipe в скором времени.

6 июня сообщалось, что польские журналисты испугались сужения вокруг страны «российско-немецкой петли» из-за остановки проекта Baltic Pipe. Как считает Яцек Лизиневич из Gazeta Polska, без поставок по Baltic Pipe Варшава вновь станет «просителем» газа у России.

Разрешение на работы в датских водах было получено в июле 2019 года, но 31 мая 2021-го Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании аннулировал его. Регулятор увидел угрозу для соневых, лесных мышовок и летучих мышей, которых защищает приложение Четвертой европейской директивы об охране природных мест обитания. В связи с этим датский оператор транспортной системы Energinet, выступающий партнером польского оператора Gas System в строительстве, готовит план временной остановки работ для получения разрешения.

Меморандум о строительстве Baltic Pipe, с помощью которого Варшава хочет получать норвежский газ, Польша и Дания подписали несколько лет назад. Заработать газопровод должен в 2022 году, в тот же год истечет срок российского контракта. Власти Польши неоднократно заявляли, что продлевать его не будут, а обойдутся норвежским газом и закупкой сжиженного природного газа. Более того, Варшава рассчитывала сама продавать газ на Украину.