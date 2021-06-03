Польше запретили строить газопровод для отказа от российского газа

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании запретил вести строительство газопровода Baltic Pipe, по которому газ должен был пойти с месторождений Норвегии в Польшу. Об этом говорится в сообщении на сайте датского оператора транспортной системы Energinet. Компания выступает партнером польского оператора Gas System.

Экологическое разрешение на работы в датских водах было получено 12 июля 2019 года, но 31 мая 2021-го Апелляционный совет аннулировал его. Поводом для такого решения стала недостаточная изученность вопроса защиты прав дикой природы во время стройки.

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Прокладка труб уже ведется, однако теперь ее придется приостановить на неопределенный срок. С помощью газопровода Baltic Pipe Польша планировала отказаться от контракта на поставки газа с Россией, заменив его топливом из Норвегии и сжиженным природным газом (СПГ).

Заместитель директора Energinet Мариан Краг указал, что разрешение выдавалось с оговоркой о необходимости экологических мероприятий. Однако теперь Апелляционный совет решил, что все эти меры должны быть приняты до начала строительства.

Ранее Gaz System сообщал, что прокладка морского участка Baltic Pipe начнется летом этого года. Три судна должны были уложить 274 километра труб. Еще год назад исследовательские суда проверяли наличие боеприпасов на месте будущих работ, а также возможности возникновения других экологических проблем.