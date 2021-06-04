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Пушков дал совет Киеву и Варшаве насчет «Северного потока-2»

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Украина и Польша «проиграли схватку» вокруг сооружения трубопровода «Северный поток-2», считает член Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Он отреагировал на заявление президента России Владимира Путина, который, выступая 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил о завершении прокладки первой нитки газопровода «Северный поток-2».

Сенатор посоветовал после этого Киеву и Варшаве «сушить весла». «Проект уже не остановить. Хотя игра еще не окончена, но схватка вокруг сооружения потока, судя по всему, ими проиграна», — высказался Пушков.

Ранее сенатор назвал бессмысленными жалобы президента Украины Владимира Зеленского о потерях, грозящих стране из-за «Северного потока-2».

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