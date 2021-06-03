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Пушков пословицей прокомментировал запрет Польше строить газопровод

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков пословицей прокомментировал запрет о строительстве газопровода Baltic Pipe, с помощью которого Польша намеревалась отказаться от российских поставок газа. Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter.

По мнению чиновника, после того, как Дания отозвала разрешение на прокладку «излюбленного польского проекта», Варшаве будет не до «Северного потока-2».

«Свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в нее попадешь», — заключил Пушков.

Ранее стало известно, что апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании запретил вести строительство Baltic Pipe, по которому газ должен был пойти с месторождений Норвегии в Польшу. С помощью газопровода Baltic Pipe Польша планировала отказаться от контракта на поставки газа с Россией, заменив его топливом из Норвегии и сжиженным природным газом (СПГ).

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