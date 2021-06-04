Пушков заблокировал в Twitter бывшего президента Эстонии за насмешку

Член Совета Федерации Алексей Пушков заблокировал бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса в Twitter после насмешки над его мнением относительно финансирования украинской армии. Об этом сенатор написал на своей странице в той же социальной сети.

Накануне чиновник предположил, что урезание расходов Киева на вооруженные силы после открытия газопровода «Северный поток-2» пойдет на пользу, поскольку в этом случае украинские власти перестанут атаковать Донбасс и втягивать НАТО в противостояние с Россией. Эстонский экс-лидер в ответ написал, что считает замечание «смешным».

«Бывшему президента Эстонии Ильвесу не понравился мой твит о том, что Украине не нужна армия, потому что она не умеет ей пользоваться. То есть человек вообще не понимает сарказма. За это я отправил его в бан, где ему самое место. Тем более, что он давно мало кому интересен», — заявил Пушков.

В среду, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери, которые грозят стране из-за газопровода «Северный поток-2». По его подсчетам, это будет обходиться в 3 миллиарда долларов в год. Украинский лидер отметил, что в таком случае стране будет не на что содержать армию. По словам Зеленского, препятствовать завершению проекта могут только США.