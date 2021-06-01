Пушков ответил на фразу украинского депутата о «квакающих в Москве жабах»

Сенатор Алексей Пушков обвинил депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко в невежестве и незнании истории после появления в Киеве плакатов с надписью о «квакающих в Москве жабах». Ответ он опубликовал в своем Telegram-канале.

Пушков напомнил, что нынешняя Украина не имеет никакого отношения к Киеву времен Древней Руси. «Не было тогда Украины как таковой, и древнеукраинских князей не было, а Киев возник как город племени полян, а не украинцев за их полным отсутствием в те стародавние времена», — рассказал он.

Пушков назвал попытку Гончаренко оскорбить Москву и превознести Киев клоунадой. Он отметил, что, Москва, к примеру, старше Берлина, но это ни о чем не свидетельствует. «Да и вряд ли в том древнем Киеве была библиотека — это в древней Александрии она точно была», — заключил сенатор.

31 мая Алексей Гончаренко разметил на своей странице в Facebook фото плакатов со своим портретом и оскорблениями в адрес Москвы. Плакаты приурочены к Дню Киева, на белом и желтом фонах сделали надписи черным шрифтом: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали».

В Совете Федерации назвали действия украинского политика проявлением ущербности.

Гончаренко известен громкими высказываниями в адрес России. Ранее он опубликовал в социальных сетях свое фото в боксерских перчатках и заявил, что таким образом готовится «освобождать Кубань». Он также возмущался тем, что в России называют Харьков и Одессу русскими городами.