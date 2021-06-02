Пушков заявил о «разрыве» Запада из-за России

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о существовании разрыва между восприятием России западной либеральной элитой и большой частью населения западных стран. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале в среду, 2 июня.

«Особенно это заметно в Италии, Греции, Австрии, Словении, но разрыв наблюдается также во Франции и Германии», — написал сенатор.

По его словам, о разрыве во мнениях также свидетельствуют результаты опороса, согласно которым более половины немцев (52 процента) считают Россию более надежным поставщиком энергоносителей, чем США.

Накануне зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил об усталости России от конфронтации с Западом, и эту спираль раскрутили не россияне. По его словам, западные страны «разрушили, сожгли дотла» отношения с РФ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Евросоюза открыто вмешиваются во внутренние дела России и ее стратегических партнеров. Таким образом, западные государства пренебрегают принципами международного права, к которым сами же порой апеллируют.