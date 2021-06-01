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В Конгрессе США захотели возвращения санкций в отношении «Северного потока-2»

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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Члены палаты представителей Конгресса США выступили за возвращение санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. По данным ТАСС, соответствующее послание было направлено во вторник, 1 июня, госсекретарю США Энтони Блинкену.

По мнению конгрессменов, завершение строительства газопровода позволит «России дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе». К тому же реализация проекта не соответствует тем задачам, которые стоят перед администрацией США в сфере климата, считают авторы послания.

«Растущая зависимость Европы от российского газа, от которого происходят более высокие выбросы, чем от других источников энергии, противоречит вашей цели о сокращении выбросов», — говорится в документе.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм усомнилась в экологичности российского газа и назвала его «самым грязным» в мире. Комментируя ее слова, сенатор Алексей Пушков пошутил, что, в отличие от российского, американский газ состоит из «молекул свободы».

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. За скорейшее завершение строительства газопровода выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

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