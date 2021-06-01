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Медведев заявил о «сожженных дотла» отношениях России и Запада

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил в интервью «Коммерсанту», что Россия устала от конфронтации с Западом, и эту спираль раскрутили не россияне.

«Мы все устали от конфронтации. А кому это нравится? Никому это не нравится. И мне это не нравится. Уверен, и президенту это не нравится, и другим моим коллегам», — заявил Медведев.

По его словам, западные страны, отвечая на процедуру голосования по возврату Крыма в состав России, «могли повести себя гораздо более тонко, умно: не разрушить отношения», и при этом выразить обеспокоенность.

«Но они же все разрушили, сожгли дотла. Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона, что мы белые и пушистые, а они всегда грязные и плохие», — заявил собеседник издания, добавив, что в этой ситуации Россия не была инициатором такого рода конфронтационной спирали.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Евросоюза открыто вмешиваются во внутренние дела России и ее стратегических партнеров. Таким образом, западные государства пренебрегают принципами международного права, к которым сами же порой апеллируют.

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