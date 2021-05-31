Лавров заявил о вмешательстве ЕС во внутренние дела России

Страны Евросоюза открыто вмешиваются во внутренние дела России и ее стратегических партнеров. Таким образом, западные государства пренебрегают принципами международного права, к которым сами же порой апеллируют. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Видимо, так и должен выглядеть тот самый порядок, основанный на правилах, на который Запад все больше и больше хочет опираться, отходя от универсальных норм международного права», — отметил он в ходе конференции по отношениям России и ЕС.

Также Лавров добавил, что на Западе на сегодняшний день ко всем ситуациям продолжает применяться менталитет «хайли лайкли». Англоязычное сочетание highly likely, обозначающее фразу «крайне вероятно», получило распространение в 2018 году после высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ходе выступления перед Палатой общин. Выражение стало часто употребляться в связи с расследованием отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.

Ранее в Совфеде назвали условия улучшения отношений России и Запада. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что страны должны отказаться от «концепции порядка, основанного на правилах» и определить красные линии, за которыми начинается вмешательство во внутренние дела, Кроме того, подчеркнул он, следует запустить диалоговые механизмы с целью возврата «к принципам Хельсинки», то есть мирному сосуществованию, на первом этапе, и «к принципам Парижа» — неделимости безопасности и всеобъемлющего сотрудничества — на втором.