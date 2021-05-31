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Лавров рассказал о возведенных Европой окопах

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об окопах, возведенных Европой в отношениях с Москвой. Его цитирует РИА Новости.

«Нам не очень понятно, что движет теми, кто утверждает, будто Россия не заинтересована в диалоге... Мы неоднократно говорили, что открыты для конструктивного взаимодействия с Евросоюзом, но, разумеется, на принципах равноправия и взаимного уважения», — заявил он.

Министр подчеркнул, что европейские страны не смогут построить прочную архитектуру безопасности без помощи Москвы. Кроме того, взаимодействие сторон актуально даже несмотря на их разногласия: оно касается и здравоохранения, и изменения климата, и энергетики.

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