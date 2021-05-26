В Совфеде назвали условия улучшения отношений России и Запада

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал три условия улучшения отношений России и Запада во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-европейским взаимоотношениям, которая была организована председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером. Об этом сообщает «Коммерсант».

В первую очередь западные страны должны отказаться от «концепции порядка, основанного на правилах», отметил Косачев. По его мнению, значительная часть мирового сообщества не принимает ее, поэтому она никогда не будет универсальной. Кроме того, необходимо определить красные линии, за которыми начинается вмешательство во внутренние дела, добавил он.

Помимо этого, следует запустить диалоговые механизмы с целью возврата «к принципам Хельсинки», то есть мирному сосуществованию, на первом этапе, и «к принципам Парижа» — неделимости безопасности и всеобъемлющего сотрудничества —на втором. Речь идет о Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ; предшественник ОБСЕ), подписанном в 1975 году, и Парижской хартии для новой Европы, которую участники СБСЕ подписали в 1990 году.

Ранее Косачев рассказал об ожиданиях от грядущей встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, которая состоится 16 июня в Женеве. По его мнению, возможность достичь договоренностей, которые не ущемляют ни одну из сторон, но при этом могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки, есть практически по всему кругу тем переговоров.