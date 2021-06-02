В Госдуме ответили на требование немецких экологов по «Северному потоку-2»

Климат «по определению» не может пострадать от работы газопровода «Северный поток-2», заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев в ответ на требование немецких экологов остановить строительство «Северного потока-2». Об этом сообщает «Газета.Ru» в среду, 2 июня.

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«Газопровод для климата не может представлять опасности. (...) Труба закольцованная, по которой идет газ, — от нее климат не может пострадать по определению», — сказал Валуев.

Он также выразил уверенность в том, что строительство подобных объектов не проходит без экологических проверок. «Как получается, что одна из самых главных вещей, которые учитываются при строительстве подобных объектов, якобы не учтена?» — сказал парламентарий.

2 июня активисты из природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратились к Федеральному морскому и гидрографическому агентству (BSH) с требованием отозвать разрешение на строительство «Северного потока-2» в германской исключительной экономической зоне. Ранее в апреле они обратились в суд Гамбурга с требованием отменить ранее выданное регулятором разрешение на прокладку российского газопровода.

В начале мая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения BSH на строительство газопровода. По мнению немецких экологов, газопровод разрушает среду обитания на морском дне на площади размером «более 16 футбольных полей».