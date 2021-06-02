Россия
 
Последние новости
Путин расширил выплаты на школьников
Путин заявил о «вкладывании копеечки» для развития туризма в регионе России
Токио направил России протест из-за задержания японского cудна
Требования Эрдогана обрушили курс турецкой лиры
Солдаты НАТО потренировались отражать российское вторжение в Румынию
Байдена назвали «мальчиком на побегушках» у Кремля
Российская модель подала в суд на нью-йоркского бизнесмена за изнасилование
Пушков заявил о «разрыве» Запада из-за России
Опубликовано новое видео допроса Протасевича
Путин призвал всех россиян вакцинироваться
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме ответили на требование немецких экологов по «Северному потоку-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Николай Валуев
Николай Валуев
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Климат «по определению» не может пострадать от работы газопровода «Северный поток-2», заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев в ответ на требование немецких экологов остановить строительство «Северного потока-2». Об этом сообщает «Газета.Ru» в среду, 2 июня.

«Газопровод для климата не может представлять опасности. (...) Труба закольцованная, по которой идет газ, — от нее климат не может пострадать по определению», — сказал Валуев.

Он также выразил уверенность в том, что строительство подобных объектов не проходит без экологических проверок. «Как получается, что одна из самых главных вещей, которые учитываются при строительстве подобных объектов, якобы не учтена?» — сказал парламентарий.

2 июня активисты из природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратились к Федеральному морскому и гидрографическому агентству (BSH) с требованием отозвать разрешение на строительство «Северного потока-2» в германской исключительной экономической зоне. Ранее в апреле они обратились в суд Гамбурга с требованием отменить ранее выданное регулятором разрешение на прокладку российского газопровода.

В начале мая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения BSH на строительство газопровода. По мнению немецких экологов, газопровод разрушает среду обитания на морском дне на площади размером «более 16 футбольных полей».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Немецкие экологи попросили остановить строительство «Северного потока-2»
В Германии экологи подали иск против строительства «Северного потока-2»
В Германии экологи снова захотели помешать строительству «Северного потока-2»