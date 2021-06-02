Российский экспортный газопровод «Северный поток-2» начнут тестировать со второй недели июня, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ТАСС, в ходе Петербургского международного экономического форума.

В тестовом режиме планируется запустить отдельные объекты инфраструктуры газопровода, расположенные в Ленинградской области. «Вчера была инспекция российских объектов на ленинградской земле, в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону», — отметил Дрозденко.

По словам губернатора, проект по строительству газопровода «вышел на финишную прямую». С этим, по его словам, согласен бывший канцлер Германии Герхард Шредер, представляющий немецкую сторону.

Ранее с неизбежностью скорого завершения строительства согласился президент США Джо Байден, заявивший, что дальнейшие санкции со стороны Вашингтона были бы контрпродуктивными и навредили бы отношениям с Евросоюзом. В свою очередь конгрессмен-республиканец Фред Келлер раскритиковал такую позицию главы государства и подготовил законопроект о расширении санкций в отношении «Северного потока-2».

Строительство газопровода должно было быть завершено в конце 2019 года, однако впоследствии сроки неоднократно переносились из-за выхода из проекта многих западных партнеров, опасавшихся санкций со стороны США.