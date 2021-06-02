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Немцы высказались против санкций США по «Северному потоку-2»

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Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

По результатам опроса населения 75 процентов немцев высказались против новых санкций США по строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает издание life PR.

Отмечается, что только 17 процентов респондентов поддержали введение ограничений для «Северного потока-2». Примечательно, что строительство газопровода одобряют в том числе представители оппозиционных партий страны, таких, как «Зеленые» и «Свободная демократическая партия», несмотря на то, что лидеры этих партий неоднократно призывали к остановке проекта.

По данным исследования, более 60 процентов немцев выступили за улучшение отношений между Евросоюзом и Россией. В первую очередь они поддержали взаимодействие с Москвой в экономической и энергетической сфере.

Опрос был организован социологическим институтом Forsa и представлен Восточным комитетом немецкой экономики, который объединяет все немецкие компании в Восточное Европе и на постсоветской территории. В нем поучаствовали более тысячи граждан Германии от 18 лет и старше.

1 июня стало известно, что в Конгресс США внесли проект о немедленном восстановлении санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Автор заявления республиканец Фред Келлер указал, что президент США Джо Байден на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. За скорейшее завершение строительства газопровода выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

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