В бундестаге «сделали все возможное» для строительства «Северного потока-2»

В парламенте Германии сделали все возможное для того, чтобы газопровод «Северный поток-2» был построен и запущен. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст из партии «Левые».

«Я твердо верю, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен. Наше правительство и правительство земли Мекленбург — Передняя Померания сделали все возможное для этого. На уровне бундестага ФРГ и федерального правительства мы тоже отчетливо сопротивлялись незаконным санкциям США», — сказал депутат.

Ранее 1 июня стало известно, что высокопоставленная делегация из Германии отправилась в США для обсуждения «Северного потока-2».

В мае канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства «Северного потока-2», поскольку страна испытывает острую необходимость в газе. Почти половина импортируемого в ЕС топлива — российское. Из-за холодной зимы 2020-2021 годов поставки газа в Европу из России увеличились почти на 30 процентов, а заполненность газовых хранилищ в ЕС резко снизилась.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали запустить в конце 2019 года, однако из-за давления США сделать это не получилось, сроки завершения переносились несколько раз. Меркель заявила, что проект будет запущен, несмотря на американские санкции.