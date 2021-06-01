Конгрессмены представили законопроект о новых санкциях против «Северного потока-2»

В Конгресс США внесли проект о немедленном восстановлении санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Автор заявления республиканец Фред Келлер указал, что «президент США Джо Байден на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки». Он утверждает, что в результате действий Белого дома резко выросли цены на энергию, а также произошло «уничтожение кормящих семьи рабочих мест в энергетике и ослабление позиций США на глобальной арене».

Ранее члены палаты представителей Конгресса США выступили с посланием в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена. По мнению конгрессменов, завершение строительства газопровода позволит «России дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе». К тому же реализация проекта не соответствует тем задачам, которые стоят перед администрацией США в сфере климата, считают авторы послания.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. За скорейшее завершение строительства газопровода выступила канцлер Германии Ангела Меркель.