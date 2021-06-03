Пушков ответил на жалобы Зеленского из-за «Северного потока-2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на жалобы президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о потерях, грозящим стране из-за газопровода «Северный поток-2». Об этом сенатор написал в своем Twitter-аккаунте.

По мнению Пушкова, жалобы Зеленского бессмысленны, для Вашингтона более приоритетны отношения с Берлином, чем с Киевом, который «все равно у США в кармане».

Говоря об опасениях Зеленского относительно возможного отсутствия средств на содержание армии Пушков выразил мнение, что «Украине будет лучше без войск», поскольку в этом случае «прекратятся бомбардировки Донбасса». «Исчезнут иллюзии, что Украина может вернуть Крым. И Киев не сможет втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Украине точно не нужна армия», — написал сенатор.

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В среду, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери, которые грозят стране из-за газопровода «Северный поток-2». По его подсчетам, это будет обходиться в 3 миллиарда долларов в год. Украинский лидер отметил, что в таком случае стране будет не на что содержать армию. По словам Зеленского, препятствовать завершению проекта могут только США. Он добавил, что Киев готов предоставить Вашингтону все данные по угрозам от реализации проекта.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. Он также заявил, что ограничения против проекта могут быть контрпродуктивными для отношений с Европой.

Кремль в свою очередь обещал сохранить транзит газа через Украину после завершения срока действия нынешнего пятилетнего соглашения. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не заинтересована в «газовой войне», хочет продолжать поставки газа по украинскому маршруту и договориться на таких условиях, чтобы Киев был доволен.

В мае канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства «Северного потока-2», поскольку страна испытывает острую необходимость в газе.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали запустить в конце 2019 года, но из-за американских санкций срок запуска пришлось откладывать несколько раз.