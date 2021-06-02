Украина подсчитала потери от «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери, которые грозят стране из-за газопровода «Северный поток-2». По его подсчетам, это будет обходиться в 3 миллиарда долларов в год, передает РИА Новости.

«"Северный поток 2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас, по меньшей мере, от трех миллиардов долларов в год», — сказал он и добавил, что в таком случае стране будет не на что содержать армию. По словам Зеленского, препятствовать завершению проекта могут только США. Он добавил, что Киев готов предоставить Вашингтону все данные по угрозам от реализации проекта.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. Он также заявил, что ограничения против проекта могут быть контрпродуктивными для отношений с Европой.

Кремль в свою очередь обещал сохранить транзит газа через Украину после завершения срока действия нынешнего пятилетнего соглашения. «Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Сам Путин подчеркивал, что Москва не заинтересована в «газовой войне», хочет продолжать поставки газа по украинскому маршруту и договориться на таких условиях, чтобы Киев был доволен.

В мае канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства «Северного потока-2», поскольку страна испытывает острую необходимость в газе. Почти половина импортируемого в ЕС топлива — российское. Из-за холодной зимы 2020-2021 годов поставки газа в Европу из России увеличились почти на 30 процентов, а заполненность газовых хранилищ в ЕС резко снизилась.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали запустить в конце 2019 года, но из-за американских санкций срок запуска пришлось откладывать несколько раз.