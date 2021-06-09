В Германии рассказали о цели переговоров с США по «Северному потоку-2»

Германия продолжит переговоры с США о строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом рассказал министр иностранных дел страны Хайко Маас, его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, ключевая цель обсуждения для немецкой стороны — продление соглашения по транзиту газа через украинскую территорию.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен отверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон не поставил Киев в известность об отказе ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода «Северный поток-2». Блинкен также потребовал от Германии обеспечить «целостность Украины» в связи с предстоящим началом эксплуатации газопровода.

Изначально газопровод «Северный поток-2» планировалось ввести в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились. 4 июня, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент России Владимир Путин сказал, что первая нитка трубопровода уже завершена.