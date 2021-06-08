В США пообещали не допустить запуск «Северного потока-2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в сенате пообещал, что Вашингтон продолжит работать над тем, чтобы не допустить запуск газопровода «Северный поток-2», а также добивается от Германии «автоматических» мер против последствий его работы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал», — заявил Блинкен, отметив, что работа над этим ведется «очень активно».

По словам Блинкена, США «тесно работают» с Берлином и будут настаивать на том, «чтобы увидеть предпринятые им реальные шаги, конкретные действия». Также Вашингтон намерен «возместить» Украине возможную потерю трансферных платежей и обеспечить условия, чтобы Россия «не могла использовать газ как инструмент принуждения». Госсекретарь подчеркнул, что США должны обеспечить «определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими» в ответ на «возмутительные» действия России в других областях.

Ранее Блинкен заявил, что власти США смирились с тем, что завершение строительства газопровода «Северного потока-2» — это реальность, и хотят найти способ помочь Украине и другим странам, которые пострадают от проекта. Он отметил, что самый худший сценарий — превращение газопровода и санкций против него в «яблоко раздора» с одним из ближайших союзников США, Германией.

В конце мая президент США Джо Байден говорил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. До этого Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2».

Изначально газопровод «Северный поток-2» планировалось ввести в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились. 4 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин сказал, что первая нитка трубопровода уже завершена.