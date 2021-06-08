«Северный поток-2» назвали «пощечиной» для Германии

Газопровод «Северный поток-2» должен был стать исключительно экономическим проектом, однако он может быть сопряжен с серьезным политическим ущербом для Германии. Об этом заявил журналист Райнхард Фезер (Reinhard Veser) в колонке для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Журналист заявил, что российский президент Владимир Путин не оценил лояльность Берлина в отношении российского проекта. По его мнению, Германия отстаивала газопровод, поскольку надеялась на то, что он не станет политическим орудием. Однако Фезер расценил просьбу Путина в адрес Украины, которая касалась транзита газа, угрозой. Автор назвал эти слова «пощечиной» для Германии.

Он также напомнил, что германская сторона была готова сделать все для того, чтобы Украина не терпела ущерб и оставалась транзитной страной для российского газа. Однако, указывает Фезер, теперь Москва становится независимой от украинского транзита, и ей будет проще оказывать влияние на соседнюю страну.

4 июня в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил, что Россия готова и хочет поставлять газ через Украину, но для этого нужна добрая воля Киева. Под ней президент подразумевает получение денег не для развития украинской армии и решения с ее помощью национальных проблем, а для подъема украинской экономики и работы с людьми. Также глава государства напомнил, что газ для украинцев в шесть раз дороже, чем в России, и в три раза дороже, чем в Белоруссии.

Договор о транзите российского газа через Украину был заключен в конце 2019 года между «Газпромом» и специально созданным для этого оператором украинской газо-транспортной системы (ГТС), который взял на себя часть прежних функций госкомпании «Нафтогаз Украины». Документ пришел на смену прежнему соглашению, срок действия которого истекал 31 декабря 2019-го, и рассчитан на пять лет. Его финансовые условия не разглашались.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться