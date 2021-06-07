Президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток-2» шантажом глобального уровня. Соответствующее мнение украинский лидер выразил в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, сообщает «РБК-Украина».

Как рассказал изданию советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк, украинский лидер упомянул, что «Северный поток-2» является «не столько экономическим аспектом, на чем настаивают отдельные страны, а именно вполне конкретным проявлением шантажа глобального уровня».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что был удивлен отказом США ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода «Северный поток-2». Он также выразил готовность встретиться с коллегой из США до российско-американского саммита, поскольку многие вещи нельзя обсудить по телефону. В то же время источник в Белом доме сообщил, что Байден не будет встречаться с Зеленским до переговоров с президентом России Владимиром Путиным.