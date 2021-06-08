США смирились с завершением «Северного потока-2» и захотели помочь Украине

Власти США смирились с тем, что завершение строительства газопровода «Северного потока-2» — это реальность, и хотят найти способ помочь Украине и другим странам, которые пострадают от проекта. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время выступления в сенате американского Конгресса, трансляция велась в YouTube-канале Госдепартамента США.

Блинкен отметил, что самый худший сценарий — превращение газопровода и санкций против него в «яблоко раздора» с одним из ближайших союзников США, Германией. По словам дипломата, подобные шаги могут привести к тому, что Берлин утратит любую мотивацию сотрудничать с Вашингтоном по устранению ущерба, который нанесет введение газопровода в эксплуатацию.

В конце мая президент США Джо Байден говорил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. До этого Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2».

Изначально газопровод «Северный поток-2» планировалось ввести в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились. 4 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин сказал, что первая нитка трубопровода уже завершена.