В Германии оценили снятие санкций США с оператора «Северного потока-2»

Германия считает снятие санкций США с оператора газопровода «Северного потока-2» воодушевляющим шагом. Так действия американского правительства оценил глава МИД ФРГ Хайко Маас, его слова приводит ТАСС.

Маас подчеркнул, что пришло время для более плотного экономического сотрудничества между Берлином и Вашингтоном, а противоречия необходимо оставить позади. Министр также призвал к согласованному подходу Европы и США к России, Китаю и Белоруссии. Маас не исключил, что подобный подход, в случае необходимости, может включать в себя введение санкций против трех стран.

В конце мая президент США Джо Байден говорил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. До этого Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2».

Изначально газопровод «Северный поток-2» планировалось ввести в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились. 4 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин сказал, что первая нитка трубопровода уже завершена.