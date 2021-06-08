Мир
 
Последние новости
Курс рубля взлетел
Скандального ведущего возмутило обращение Эмили Ратаковски с грудным сыном
Москвичи пожаловались на шумные заведения 
Британский полуостров наводнили секретные агенты США перед визитом Байдена
В Германии оценили снятие санкций США с оператора «Северного потока-2»
Украинская блогерша назвала ВСУ сборищем «алкашей» и вызвала скандал в сети
Госдума одобрила включение вакцинации от COVID-19 в план прививок
Сбой в работе крупнейших сайтов устранили
В США раскрыли отношение к российскому «Панцирю-C1»
Раскрыта судьба пропавших пассажиров MH17
Новости партнеров
Прослушать новость

В России призвали не обращать внимания на угрозы США из-за «Северного потока-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Stefan Sauer / dpa / Globallookpress.com

Не стоит обращать внимания на угрозы США из-за завершения проекта «Северный поток-2». С таким призывом выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

Поставки газа по газопроводу начнут независимо от американских санкций, добавил дипломат. «Мы не зацикливаемся на этом. Потому что достроить "Северный поток-2" у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал проект», — рассказал Рябков.

7 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Северный поток-2» — это шантаж глобального уровня. Кроме того, он был удивлен отказом США ввести санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG и захотел обсудить этот вопрос лично с американским коллегой Джо Байденом. В то же время источник в Белом доме сообщил, что президент США не будет встречаться с Зеленским до переговоров с Путиным 16 июня.

В конце мая Байден отмечал, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Офис Зеленского объяснил правку сообщения о разговоре с Байденом
«Северный поток-2» назвали «пощечиной» для Германии
В бундестаге поняли слова Путина о нежелании кормить Украину