В России призвали не обращать внимания на угрозы США из-за «Северного потока-2»

Не стоит обращать внимания на угрозы США из-за завершения проекта «Северный поток-2». С таким призывом выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

Поставки газа по газопроводу начнут независимо от американских санкций, добавил дипломат. «Мы не зацикливаемся на этом. Потому что достроить "Северный поток-2" у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал проект», — рассказал Рябков.

7 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Северный поток-2» — это шантаж глобального уровня. Кроме того, он был удивлен отказом США ввести санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG и захотел обсудить этот вопрос лично с американским коллегой Джо Байденом. В то же время источник в Белом доме сообщил, что президент США не будет встречаться с Зеленским до переговоров с Путиным 16 июня.

В конце мая Байден отмечал, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2».

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