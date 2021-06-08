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В бундестаге поняли слова Путина о нежелании кормить Украину

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Клаус Эрнст
Клаус Эрнст
Фото: Stefanie Loos / Reuters

Нежелание России субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через ее территорию, понятно, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что Москва не обязана «всех кормить», передает ТАСС.

Эрнст напомнил, что газопровод через Украину продолжает использоваться в соответствии с договором между «Газпромом» и «Нафтогазом», и за это, как обычно, взимаются транзитные пошлины. «То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», — добавил политик.

4 июня в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил, что Россия готова и хочет поставлять газ через Украину, но для этого нужна добрая воля Киева. Под ней президент подразумевает получение денег не для развития украинской армии и решения с ее помощью национальных проблем, а для подъема украинской экономики и работы с людьми. Также глава государства напомнил, что газ для украинцев в шесть раз дороже, чем в России и в три раза дороже, чем в Белоруссии.

Договор о транзите российского газа через Украину был заключен в конце 2019 года между «Газпромом» и специально созданным для этого оператором украинской газо-транспортной системы (ГТС), который взял на себя часть прежних функций госкомпании «Нафтогаз Украины». Документ пришел на смену прежнему соглашению, срок действия которого истекал 31 декабря 2019-го и рассчитан на пять лет. Его финансовые условия не разглашались.

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