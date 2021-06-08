В Германии посоветовали Киеву перестать «жаловаться» на Москву

Член комитета бундестага по международным отношениям от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт посоветовал Киеву перестать жаловаться Берлину на действия Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как считает депутат, России выгодно поставлять больше газа, в том числе и через территорию Украины, однако «для этого нужно создать условия для прокачки». «Не бежать в Берлин и жаловаться, как нашкодивший ребенок, а садиться за стол с партнерами и без присутствия ЕС и США, которые вообще здесь ничего не потеряли, искать решение», — заявил Гердт.

Немецкий парламентарий напомнил о выделенных Киеву миллиардах евро, которые «просто пропали», хотя это — налоги граждан Германии. Поэтому «нужно дать понять Украине, что мы больше не будем кормить ее бесплатно», полагает он.

Кроме того, Гердт напомнил, как президент Украины Владимир Зеленский «пытается обвинить канцлера Меркель и Германию в том, что мы мало делаем для Украины». «А почему мы должны что-то делать для Украины? Особенно в таком коммерческом, договорном вопросе между Украиной и Россией? Почему мы должны вмешаться туда и зачем это нужно Украине?» — задался он вопросом. Депутат полагает, что таким образом Киев пытается создать элемент давления или шантажа, чтобы выторговать себе лучшие условия, что, по его мнению, является грубым подходом.

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Гердт добавил, что Берлину выгодно, чтобы и "Северный поток — 2", и украинская "труба" работали на полную мощь, поскольку это единственная возможность для сохранения промышленности Германии в свете отказа от атомной и угольной энергетики.

Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что транзит газа через Украину должен быть сохранен даже после запуска «Северного потока-2». По его словам, данное условие имеет для ФРГ центральное значение. Он напомнил, что Украина и Россия подписали текущий договор о транзите при посредничестве Евросоюза и правительства Германии, и тем самым страны «подали важный сигнал касательно обеспечения безопасности газоснабжения Европы». Зайберт выразил надежду на то, что контракт будет перезаключен.

4 июня президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Москва готова использовать украинскую газовую систему и после завершения контракта, но для этого нужна добрая воля Киева. Под доброй волей он подразумевает, что украинское правительство вложится в развитие экономики.

Президент Украины Владимир Зеленский и другие политики страны неоднократно обращались к Вашингтону с просьбой организовать разговор с президентом США Джо Байденом до саммита в Женеве 16 июня. Одно из опасений Киева связано с «Северным потоком-2», запуск которого ставит Украину в уязвимое положение.