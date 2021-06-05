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В Госдуме заявили о планах США помешать запуску «Северного потока-2»

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Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

США попытаются помешать запуску газопровода «Северный поток-2», дождавшись смены власти в Германии. О планах американской стороны заявил председатель комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов, передает РИА Новости.

По его мнению, американский лидер Джо Байден, снявший санкции в отношении германских участников проекта, сделал определенный реверанс в сторону Берлина.

«Они будут продолжать борьбу, вопросов здесь нет, в надежде на то, что [канцлер Германии Ангела] Меркель уйдет, а она уйдет уже этой осенью. На смену может прийти команда под руководством зеленых, которые являются категорическими противниками "Северного потока"», — предположил Никонов.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, но из-за американских ограничительных мер срок запуска пришлось откладывать несколько раз. Президент США ранее заявил, что санкции больше не могут остановить стройку.

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