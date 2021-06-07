США предупредили о возвращении санкций против строителей «Северного потока-2»

Фирму Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода «Северный поток-2», могут вывести из списка исключений из санкций США. О возможном возвращении санкций предупредил на выступлении в Конгрессе госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, ограничительные меры против компании и ее гендиректора сейчас не действуют, но эта ситуация может измениться. Ранее Германия занимала более строгую позицию в этом отношении, сейчас ФРГ «вернулась за стол переговоров» и готова обсуждать дальнейшие шаги.

В частности, отметил Блинкен, стороны могут договориться о санкциях на тот случай, если Россия захочет использовать новый газопровод для давления на другие страны. Дипломат считает, что нужно договориться о том, чтобы Украина получила компенсацию за потерянный транзит газа через ее территорию.

Днем ранее сообщалось, что официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт выступил за продолжение транзита российского газа через Украину даже после того, как «Северный поток-2» будет достроен.

Ранее в июне члены палаты представителей Конгресса США выступили за возвращение санкций в отношении Nord Stream 2 AG. По мнению конгрессменов, подписавших соответствующее послание Блинкену, завершение строительства газопровода позволит «России дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе».

4 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин сказал, что первая нитка трубопровода уже завершена.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм усомнилась в экологичности российского газа и назвала его «самым грязным» в мире. Комментируя ее слова, сенатор Алексей Пушков пошутил, что, в отличие от российского, американский газ состоит из «молекул свободы».