США потребовали от Германии обеспечить «целостность Украины» в связи с предстоящим началом эксплуатации «Северного потока-2», сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

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«В перспективе должно во что бы то ни стало произойти несколько вещей, как вы знаете, поскольку мы с вами это обсуждали: должна быть восстановлена целостность Украины, если этот трубопровод начнет эксплуатироваться. Потенциально она [Украина] теряет транзитные сборы, если трубопровод идет в обход Украины, и с этим надо что-то делать», — заявил Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

При этом, уточняют в ТАСС, под «восстановлением целостности» глава американского внешнеполитического ведомства скорее имел в виду компенсацию «транзитных сборов» Киева, а не территориальную целостность страны.

Блинкен также заверил, что США будут готовы предоставить Украине газ, если Россия в поставках откажет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Сенате также пообещал , что Вашингтон продолжит работать над тем, чтобы не допустить запуск газопровода «Северный поток-2», а также добивается от Германии «автоматических» мер против последствий его работы.