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В США назвали худшие последствия строительства «Северного потока-2»

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Фото: JONATHAN ERNST / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что худшим для Вашингтона последствием строительства «Северного потока-2» станут испорченные отношения с Германией и отсутствие у Берлина стимулов сесть за стол переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты должны убедиться в том, что Россия не сможет использовать газ и энергетику в качестве устройства принуждения в отношении с государствами Европы.

Ранее Блинкен заявил, что власти США смирились с тем, что завершение строительства газопровода «Северного потока-2» — это реальность, и хотят найти способ помочь Украине и другим странам, которые пострадают от проекта.

Изначально газопровод «Северный поток-2» планировалось ввести в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились. 4 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин сказал, что первая нитка трубопровода уже завершена.

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