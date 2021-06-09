В США назвали худшие последствия строительства «Северного потока-2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что худшим для Вашингтона последствием строительства «Северного потока-2» станут испорченные отношения с Германией и отсутствие у Берлина стимулов сесть за стол переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты должны убедиться в том, что Россия не сможет использовать газ и энергетику в качестве устройства принуждения в отношении с государствами Европы.

Ранее Блинкен заявил, что власти США смирились с тем, что завершение строительства газопровода «Северного потока-2» — это реальность, и хотят найти способ помочь Украине и другим странам, которые пострадают от проекта.

Изначально газопровод «Северный поток-2» планировалось ввести в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились. 4 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин сказал, что первая нитка трубопровода уже завершена.