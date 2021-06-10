Названа дата начала заполнения «Северного потока-2» газом

Строительство первой нитки газопровода «Северный поток-2» завершено. Уже 11 июня начнется ее заполнение газом. Такую дату назвал оператор Nord Stream 2 AG.

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В компании отметили, что 4 июня закончилась трубоукладка, а 10 июня был сделан захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки еще идут.

Строительство газопровода, который проходит из России в Германию через Балтийское море, будет закончено до конца года. После этого трубопровод будет введен в эксплуатацию. Об этом ранее сказал вице-премьер Александр Новак.

Президент России Владимир Путин в июне назвал срок завершения второй ветки. По словам президента, это произойдет через полтора-два месяца.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Изначально запуск был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций срок запуска пришлось откладывать несколько раз.