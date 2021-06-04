Президент России Владимир Путин назвал срок завершения второй ветки «Северного потока-2». Об этом он сказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция ведется на YouTube.

По словам президента, это произойдет через полтора-два месяца.

Ранее Путин сказал, что первая нитка уже завершена. «Рад сообщить, что именно сегодня, 2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2"», — говорил Путин.

По его словам, работы по строительству второй нитки в настоящий момент продолжаются. «Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. С немецкой стороны труба подошла, с российской — нужно их приподнять и сварить. Все. Но прокладка сама завершена», — добавил глава государства.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, который тоже принял участие в пленарном заседании, подчеркнул, что «Северный поток-2» гарантирует безопасные поставки газа в Европу, он должен быть завершен. «Мы смотрим на это очень оптимистично, мы надеемся, что это будет реализовано, как и Германия, и другие европейские страны на это надеются», — приводит его слова РИА Новости.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали запустить в конце 2019 года, но из-за американских санкций срок запуска пришлось откладывать несколько раз. Как сказал вице-премьер Александр Новак, достроить там осталось 100 километров.