Путин назвал бессмысленными санкции США против «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин заявил, что для США было бессмысленно вводить новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Такое мнение он выразил телеканалу «Россия 24». Его цитирует ТАСС.

По словам российского лидера, все, что делалось США в отношении газопровода, было выгодно только им. «Только что еще более-менее разобрались с "Северным потоком-2", а ведь все, что делалось до сих пор, явно противоречило интересам европейских стран», — сказал он.

Как считает Путин, в последнее время бессмысленно сопротивляться строительству «Северного потока-2» и вводить санкции. «Потому что мы его уже достроили, первая нитка готова», — пояснил он.

8 июня госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в сенате пообещал, что Вашингтон продолжит работать над тем, чтобы не допустить запуск газопровода «Северный поток-2», а также добивается от Германии «автоматических» мер против последствий его работы. По словам Блинкена, США «тесно работают» с Берлином и будут настаивать на том, чтобы увидеть предпринятые им реальные шаги, конкретные действия.

Изначально газопровод «Северный поток-2» планировалось ввести в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации неоднократно переносились.