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Путин ответил на вопрос о возможностях США остановить «Северный поток-2»

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Фото: Jens Büttner / picture alliance via Getty Images

«Северный поток-2» должен быть реализован, потому что это экономически целесообразный проект, который отвечает интересам потребителей в Европе, заявил президент России Владимир Путин. Трансляция пленарной сессии доступна на сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

С таким тезисом президент выступил, отвечая на ПМЭФ на вопрос о том, сохраняется ли вероятность остановки работ над газопроводом из-за давления США.

«Я думаю, он («Северный поток-2» — прим. «Ленты.ру») должен быть реализован, особенно в условиях, когда новая американская администрация говорит, что хочет выстроить благообразные отношения со своими партнерами в Европе. Как можно выстраивать хорошие отношения с партнерами и плевать на их интересы? Нонсенс какой-то», — заметил Путин.

Маршрут по дну Балтики из России в ФРГ гораздо короче, чем через европейские страны, а также позволяет избежать политических рисков, подчеркнул глава государства.

Он также заметил, что поставки по «Северному потоку-2» будут экологичнее, чем американский сжиженный газ. Президент указал на нелогичность позиции немецких экологов, пытавшихся добиться остановки строительства газопровода.

Путин ранее объявил, что прокладка первой нитки «Северного потока-2» уже завершена, а вторую ветку закончат в ближайшие месяцы. Запустить газопровод планировали еще в 2019 году, но реализации проекта мешали США. 3 июня вице-премьер Александр Новак сообщил, что осталось достроить участок в 100 километров.

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