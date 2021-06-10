Россия отказалась изменять позицию по «Северному потоку-2» из-за США

Заявления США о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за «Северного потока-2» не изменят позиции Москвы поводу этого проекта. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Я ничему не удивляюсь, но просто поражаюсь тому, насколько наши американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел», — сказал Рябков. Он отметил, что США слышат лишь себя и только тех, кто «поддакивает либо каким-то образом играет в их оркестре».

Поэтому, заявил представитель МИД, рассуждения США о возмещении Украине потерь никак не меняют позицию России или влияют на нее. «Они только укрепляет нас в том, что мы проводим правильный курс — "Северный поток-2" будет построен!», — сказал он.

Рябков также выразил уверенность, что со временем даже в США осознают, что «правы были те, кто обеспечивал на десятилетия вперед энергобезопасность Европы».

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что власти США смирились с тем, что завершение строительства газопровода «Северного потока-2» — это реальность, и хотят найти способ помочь Украине и другим странам, которые пострадают от проекта. Блинкен отметил, что самый худший сценарий — превращение газопровода и санкций против него в «яблоко раздора» с одним из ближайших союзников США, Германией.

Изначально газопровод «Северный поток-2» планировалось ввести в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта.