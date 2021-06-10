США назвали цель в борьбе с «Северным потоком-2»

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга назвал цель Вашингтона в борьбе против газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит ТАСС.

По его словам, США не ждут, что проект будет завершен. «Мы, определенно, не надеемся, что трубопровод будет достроен», — сказал Прайс, отвечая на вопрос журналиста, который отметил, что действия американского правительства можно расценить как желание США дождаться завершения строительства трубопровода.

Представитель Госдепа отметил, что США намерены «делать все, что могут», в том числе с помощью санкций и дипломатии, чтобы Россия не могла оказывать геополитического влияния с помощью «Северного потока-2».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для США было бессмысленно вводить новые санкции против газопровода «Северный поток-2». По словам российского лидера, все, что делалось США в отношении газопровода, было выгодно только им. Как считает Путин, в последнее время бессмысленно сопротивляться строительству «Северного потока-2» и вводить санкции, поскольку его уже достроили и первая нитка готова.

Изначально газопровод «Северный поток-2» планировалось ввести в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации неоднократно переносились.