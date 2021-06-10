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Госдеп решил продемонстрировать свое несогласие с «Северным потоком-2»

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Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Администрация США намерена продолжить санкции против трубопровода «Северный поток-2». Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

«Мы продолжим принимать меры в отношении лиц и компаний, участвующих в попадающей под санкции деятельности», — заявил Прайс. По его словам, это будет делаться для демонстрации «сохраняющегося несогласия» Соединенных Штатов с этим проектом, так как там все еще считают трубопровод «плохой сделкой» для европейских партнеров.

Кроме того, США продолжат предпринимать усилия, чтобы помешать России «использовать энергию в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны».

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Изначально запуск был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начнут заполнять газом уже 11 июня.

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